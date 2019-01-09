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Зруйноване Лазурове вікно на Мальті замінять Дзеркальною аркою

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Родзинку Мальти планують відновити - фото 1
Родзинку Мальти планують відновити / goldvoice

Знамените Лазурове вікно на Мальті було зруйноване штормом у березні 2017 року.

Тепер архітектори пропонують "відновити" культове диво природи у склі та металі.

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Проект "Серце Мальти" уже набрав велику кількість позитивних відгуків, а це свідчить про те, що його мають реалізувати.

Дзеркальна арка "Серце Мальти" повторить форму Лазурового вікна, але буде зроблене з відполірованої сталі.

Проект 'Серце Мальти' - фото 299825
Проект "Серце Мальти"
Проект 'Серце Мальти' - фото 299824
Проект "Серце Мальти"
Проект 'Серце Мальти' - фото 299823
Проект "Серце Мальти"

Всередині "Серця" заплановані 5000 квадратних метрів (п'ять поверхів) виставкового простору. В проекті також лазерне шоу, присвячене історії країни.

Візитівку Мальти відновлять - фото 299827
Візитівку Мальти відновлять / goldvoice

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Джерело: dailymail
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