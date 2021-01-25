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Зручно та безпечно: експерти назвали три найпопулярніші хмарні сервіси

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Електронні хмари - фото 1
Електронні хмари / pinterest

Експерти вирішили розібратися, наскільки безпечно зберігати свої файли в електронних хмарах.

Хмара – це ресурс, як правило обчислювальна потужність або пам'ять. Існує чимало сервісів, які можна назвати хмарним сховищем: інтернет-накопичувач, інтернет-резервні копії, розміщення файлів. Серед переваг хмарних сервісів: максимум вільного місця, надійний захист і якісне обслуговування. Ось найкрутіші з них.

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Dropbox

Мінімалістичний і доступний в керуванні додаток можна завантажувати на всі популярні платформи: Windows, macOS, Linux, iOS і Android. За допомогою програми користувач може завантажувати файли в хмару, а потім ділитися ними з будь-ким, рідними, друзями, колегами. Також серед доступних функцій є створення резервних копій, синхронізація документів, фото, відео, доступ до файлів з будь-якого пристрою.

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Google Диск

Хмарний сервіс вважається одним з найпопулярніших додатків. Доступним є класичне зберігання папок, файлів, документів, сканів, а також зручний і безлімітний сервіс для Google Фото. Файли автоматично вивантажуються в хмару з мобільного пристрою.

Зручно та безпечно: експерти назвали три найпопулярніші хмарні сервіси - фото 444777

Apple iCloud

Хмарний сервіс розроблений для власників гаджетів від компанії Apple. Якщо у вас кілька пристроїв від Apple, ви можете зберігати і синхронізувати файли, календарі, завдання та документи між гаджетами. Так само як і в Google Диск, iCloud має окремий сервіс для зберігання фотографій. Там доступна зручна у використанні медіатека, а штучний інтелект чудово справляється з групуванням фото і роликів за датою і місцем зйомки.

Зручно та безпечно: експерти назвали три найпопулярніші хмарні сервіси - фото 444776

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Джерело: windd
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