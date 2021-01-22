Нова святкова головоломка з яскравими подарунками спантеличила мережу

Інтернет-магазин меблів Furniturebox створив святкову головоломку, яка змусила добряче напружитися, щоб знайти упаковані в різнокольоровий папір презенти. Новий тематичний ребус пропонує відшукати шість різдвяних подарунків, які заховані на зображенні.

Яскрава ілюстрація заповнена схожими предметами в одній кольоровій гамі, які, безсумнівно, відволікають увагу навіть найуважніших людей з орлиним оком. Щоб знайти всі шість святкових коробочок, вам знадобиться в середньому 90 секунд. Засікайте час.

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Якщо ви з усіх сил намагаєтеся помітити подарунки, але не можете знайти жодного, то спробуйте придивитися до каміна.

А ось і правильна відповідь:

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