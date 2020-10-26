Зручно і просто: Google Maps показуватиме маршрути для велосипедистів

Google Maps запускає кілька корисних функцій, пов'язаних з велосипедом, і навігацією для деяких великих міст (наразі лише у США).

Оновлені велосипедні маршрути Google Maps використовують інформацію зі складних алгоритмів штучного інтелекту і дані краудсорсингу. Він надає новітні можливості для велосипедистів. Інформація містить різні види велосипедних доріжок і вулиць, зручних для велосипедних поїздок.

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"Під час COVID-19, незалежно від того, чи їдуть люди на прогулянку або добираються до роботи, ми спрощуємо велосипедистам всюди їзду на власних велосипедах", – написав у своєму блозі менеджер з продукту Google Maps Вішал Дутта. Щоб йти в ногу з епохою швидких змін, Google запропонував місцевим урядовим органам поділитися змінами за допомогою інструментів завантаження географічних даних.

Google Maps також надають більш детальну інформацію про спільне використання велосипедів, наприклад, покрокові пішохідні та велосипедні маршрути до док-станції і від неї, а також інформацію про доступність в режимі реального часу.

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