Водій розігнався до 250 км/год, щоб уникнути штрафу

У Франції стався незвичайний випадок. На заміській трасі жандарми зупинили водія, який їхав з істотним перевищенням швидкості – 249 км/год. Як пояснив автомобіліст, таким він чином він хотів уникнути штрафу, який йому погрожував за порушення карантинних обмежень.

Порушником виявився 55-річний водій Audi. Чоловік заявив правоохоронцям, що хотів встигнути до Парижа до настання комендантської години, яка була введена у французькій столиці через пандемію. У разі затримання у заборонений час пересування його могли оштрафувати на кілька тисяч євро.

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Однак поліцейські не взяли до уваги виправдання водія і покарали його відповідно до закону – за значне перевищення швидкості на ділянці з обмеженням у 130 км/год на чоловіка наклали адміністративний арешт. Його права і машину тимчасово конфіскували – до рішення суду. Судячи з усього, тепер водій доведеться заплатити інший штраф – за порушення правил дорожнього руху.

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