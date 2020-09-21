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Зручно і гарно: яке взуття обирати цієї осені

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Взуття 2020 осінь - фото 1
Взуття 2020 осінь / theworldnews

Осінь, хоча і повна краси, але часто застає нас зненацька низькими температурами і вітром. Ось чому вже зараз варто поповнити свою шафу новими брюками, елегантним пальто і теплим светром. Не забудьте також про взуття.

Взуття на високій підошві повертається кожен сезон і немає ніяких ознак, що це коли-небудь зміниться. Всі впливові жінки, модниці інстаграму і зірки обожнюють снікерси. Популярні також кольорові атласні напівчеревики, представлені на показах Versace і Erde. Взуття з бантом також буде гарною ідеєю: тут найкраще зробити ставку на високий каблук, як у Dolce & Gabbana.

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Зручно і гарно: яке взуття обирати цієї осені - фото 426579

Туфлі на низькому підборі ідеально підійдуть під класичний діловий або сучасний офісний стиль. Таке вбрання можна носити на роботу, важливі зустрічі і так далі. Доповнити образ можна браслетами і окулярами.

Зручно і гарно: яке взуття обирати цієї осені - фото 426580

Також зараз модно носити спідниці і сукні міді, особливо в поєднанні зі светрами і теплими кофтами. До такого вбрання теж добре підійдуть туфлі або акуратні черевики на невеликому підборі.

Зручно і гарно: яке взуття обирати цієї осені - фото 426582

Також півчобітки на маленьких підборах ідеально гармоніюють з короткими спідницями різних фасонів. Створити яскравий образ можна, використовуючи шкіряну курточку, тренч, плащ, джинсовий піджак або худі.

Зручно і гарно: яке взуття обирати цієї осені - фото 426581

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Джерело: glamurnenko
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