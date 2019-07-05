В Ісландії ввели спеціальну форму прізвища для третьої статі

Парламент Ісландії ухвалив "закон про гендерну автономію", що змінює правила створення прізвищ. На підтримку ініціативи висловилися 45 депутатів, троє осіб утрималися.

За традицією в Ісландії використовувалися прізвища, в основі яких було ім'я батька або матері і які закінчувалися, в залежності від статі дитини, на "сон" (син) або "доттер" (дочка). Тепер з'явився третій варіант – "бю" (дитина), який підходить для людей, які не ідентифікують себе в рамках двох гендерів.

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Гендерна автономія надає трансгендерам можливість змінювати юридичну стать, виходячи з гендерної ідентичності без медичних висновків.

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