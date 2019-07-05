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Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

В Ісландії ввели спеціальну форму прізвища для третьої статі

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В Ісландії ввели спеціальну форму прізвища для третьої статі - фото 1

Парламент Ісландії ухвалив "закон про гендерну автономію", що змінює правила створення прізвищ. На підтримку ініціативи висловилися 45 депутатів, троє осіб утрималися.

За традицією в Ісландії використовувалися прізвища, в основі яких було ім'я батька або матері і які закінчувалися, в залежності від статі дитини, на "сон" (син) або "доттер" (дочка). Тепер з'явився третій варіант – "бю" (дитина), який підходить для людей, які не ідентифікують себе в рамках двох гендерів.

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Гендерна автономія надає трансгендерам можливість змінювати юридичну стать, виходячи з гендерної ідентичності без медичних висновків.

В Ісландії ввели спеціальну форму прізвища для третьої статі - фото 338469

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Джерело: tt
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