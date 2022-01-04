Зручне взуття та м'яке розтягування: 4 правила здорової спини

З дитинства ми звикли чути: тримай спину прямо! Однак у метушні днів ми постійно порушуємо це правило, а згадуємо лише коли відчуємо біль. А дарма.

Від манери тримати спину залежить манера жити, пише liveposts.

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Взуття. Краса вимагає від нашої спини часом невиправданих жертв. Високі шпильки не рекомендують носити понад 2 години на день. Абсолютно плоска підошва дає навантаження на хребет не менше ніж каблуки. Вага неправильно розподіляється, у результаті непотрібне навантаження переходить на спинні м'язи. На роль повсякденного таке взуття не годиться. На кожен день вибирайте взуття на невисоких підборах.

Білизна. Для жінок важливим є ще й підбір білизни. При виборі повсякденного бюстгальтера варто враховувати комфорт, а не тільки красу. Віддавайте перевагу широким лямкам ліфа.

Сидіння. Звичка різко плюхатися на стілець веде до руйнування міжхребцевих дисків та болів у спині. На стілець опускаються м'яко і легко, хребет витягнутий, голова спрямована вперед та вгору.

Розтягування. Зробіть вдома турнік та візьміть за звичку висіти на ньому вечорами, розслабивши спину, скільки можете. Йога та пілатес також на допомогу тим, хто скаржиться на біль у спині, та кому протипоказані силові навантаження.

Зручне взуття та м'яке розтягування: 4 правила здорової спини

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