"Зрозуміло, чому ці скоти їли навіть собак": у мережі показали пайок російської армії

Як показала російсько-українська війна, диктатор Путін абсолютно не дбає про своїх солдатів. Стосується це й раціону військових Росії.

Днями у мережі опублікували фото пайку, який видають окупантам. Страва у трилітровій банці називається "розсольником", виготовлена "Конвервхарчпромом". На етикетці вказано, що ця їжа відповідає державному стандарту.

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Як видно з фото, у склад такого пайка входить картопля, солені огірки, перлова крупа, цибуля, морква, томатна паста, олія та приправи. Аби приготувати страву, потрібно розвести водою вміст банки у співвідношенні 1:1,5 і прокип'ятити 3-4 хвилини.

Зрозуміло, чому ці скоти їли навіть собаки. Тому що це гі*но навіть свині наші не будуть їсти. Навіть під дулом автомата, – йдеться у підписі до фото.

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