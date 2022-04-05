На скільки подорожчали харчі в Україні після початку війни – Держпродспоживслужба

Ціни на харчові продукти для українців зросли від повномасштабного вторгнення росії на територію України. Голова Держпродспоживслужби заявляє, що дефіциту немає.

На сайті Держпродспоживслужби з'явилася інформація про те, що станом на 4 квітня, якщо порівнювати з цінами до 24 лютого, спостерігається суттєве підвищення цін на майже всі продовольчі товари.

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Приміром, хліб пшеничний подорожчав на 28,5 %, а хліб житньо-пшеничний коштує тепер більше на 12,5 %. Крупа гречана стала дорожча на 25,5 %, а макаронні вироби можна купити за ціною вищою на 24,5 %. Щодо олії соняшникової, то вона тепер вартує на 11,9 % більше. А серед базових овочів, до прикладу, цибуля ріпчаста стала дорожча на 27,2%. Схожа ситуація стосується також цін на інші харчі.

Хоча під час брифінгу в Ukraine Media Center т.в.о. Голови Держпродспоживслужби України Анатолій Вовнюк заявив, що ціни на частину харчів в Україні протягом останнього тижня знижуються. За його словами, цьому передували антикризові рішення уряду – зниження акцизу на пальне, резервування логістичних потужностей, скасування штрафів за перевищення допустимої ваги перевезень.

Також Анатолій Вовнюк зауважив, що зараз немає дефіциту бензину на заправках та продуктів у магазинах. Виключення – тимчасово окуповані території.

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