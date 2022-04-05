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війна

На скільки подорожчали харчі в Україні після початку війни – Держпродспоживслужба

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На скільки подорожчали харчі в Україні після початку війни – Держпродспоживслужба - фото 1

Ціни на харчові продукти для українців зросли від повномасштабного вторгнення росії на територію України. Голова Держпродспоживслужби заявляє, що дефіциту немає.

На сайті Держпродспоживслужби з'явилася інформація про те, що станом на 4 квітня, якщо порівнювати з цінами до 24 лютого, спостерігається суттєве підвищення цін на майже всі продовольчі товари.

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Приміром, хліб пшеничний подорожчав на 28,5 %, а хліб житньо-пшеничний коштує тепер більше на 12,5 %. Крупа гречана стала дорожча на 25,5 %, а макаронні вироби можна купити за ціною вищою на 24,5 %. Щодо олії соняшникової, то вона тепер вартує на 11,9 % більше. А серед базових овочів, до прикладу, цибуля ріпчаста стала дорожча на 27,2%. Схожа ситуація стосується також цін на інші харчі.

На скільки подорожчали харчі в Україні після початку війни – Держпродспоживслужба - фото 502647

Хоча під час брифінгу в Ukraine Media Center т.в.о. Голови Держпродспоживслужби України Анатолій Вовнюк заявив, що ціни на частину харчів в Україні протягом останнього тижня знижуються. За його словами, цьому передували антикризові рішення уряду – зниження акцизу на пальне, резервування логістичних потужностей, скасування штрафів за перевищення допустимої ваги перевезень.

Також Анатолій Вовнюк зауважив, що зараз немає дефіциту бензину на заправках та продуктів у магазинах. Виключення – тимчасово окуповані території.

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