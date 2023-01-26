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Зростання цін – ось які фрукти на прилавку стали найдорожчі
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Нові логістичні маршрути через російську агресію, послаблення курсу гривні – ті чинники, через які фрукти стало купляти значно дорожче.
Про це в ефірі телемарафону Суспільного заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.
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Найдорожчими фруктами сьогодні є банани, цитрусові та виноград. У чому причина?
Оскільки сухопутна логістика зросла на 200-250%, ціни на фрукти суттєво зросли. Експерт зазначив, що вартість всієї плодоовочевої продукції, крім яблук, виросла через імпорт, який прив’язаний до валютного курсу, адже гривня знецінюється. Також є проблеми у вантажоперевезенні через блокування росією морських портів України.
Якщо раніше ті ж банани морем йшли до порту в Одесу, то тепер до порту Нідерландів, наприклад, Роттердам, а звідти вже їде в Україну автомобільним шляхом. Тобто це суттєво складніше, довше і дорожче. Трохи працює порт Констанца в Румунії, але від цього набагато легше не стає. Але все одно це додаткові рухи, які обчислюються грошима", — каже Тарас Баштанник.
А ось ціни на яблука залишаються стабільними або навіть знижуються. Причина – вітчизняне виробництво.
Україна по яблуках останні 3-4 роки має перевиробництво. Тому підприємці, які вирощують сорти, придатні для експорту і які мають потужності на своїх підприємствах останні 5-7 років нарощували канали для продажу", – доповнює Тарас Баштанник.
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