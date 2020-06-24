Зроблено вдома: дивіться трейлер фільму про те, як режисери провели карантин

Режисери розкажуть про свою самоізоляцію

Стрімінгова платформа Netflix поділилася трейлером фільму-збірки про життя на карантині Homemade ("Зроблено вдома"). Над ним у режимі самоізоляції працювали 17 режисерів з усього світу.

Ініціаторами стали Пабло Ларраін ("Джекі", "Неруда") і його брат Хуан де Діас.

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Крім них у проєкті участь взяли Крістен Стюарт, Меггі Джилленхол, Ладж Лі, Паоло Соррентіно, Надін Лабакі, Халед Музанар, Себастьян Леліо, Ана Лілі Амірпур, Гуріндер Чадха, Джонні Ма, Антоніо Кампос, Девід Маккензі, Наомі Кавасе, Себастьян Шиппер, Наталія Берістайн, Рунгано Ньоні і Рейчел Моррісон. Продюсер проєкту – Лоренцо Мієлі.

Кожен режисер представив короткометражний фільм тривалістю 5-7 хвилин. При цьому їм дозволялося використовувати тільки ту техніку, яка була у них вдома. Зйомки картини проходили у Франції, Італії, США, Чилі, Португалії, Мексиці, Німеччині, Японії, Шотландії та Лівані.

На нетфліксі Homemade вийде 30 червня.

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