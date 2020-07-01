Зроблено в Італії: дивіться трейлер фільму, в якому Ліам Нісон знявся зі своїм сином

У мережі з'явився трейлер майбутньої сімейної комедії "Зроблено в Італії" з Ліамом Нісоном у головній ролі. Картина стане режисерським дебютом актора Джеймса Д'Арсі ( "Дюнкерк", "Месники: Завершення").

У фільмі Ліам Нісон грає богемного художника з Лондона, разом з сином (його грає справжній син актора – Майкл Річардсон) вони успадкували будинок його покійної дружини і змушені відправитися в Тоскану, щоб привести його до ладу і продати. Стосунки батька і сина далеко не найкращі, вони давно не спілкувалися, але і будинок – застарілий. Очевидно, їм доведеться налагодити і те й інше.

Дивіться також: Нові серіали липня 2020: що варто переглянути

Зроблено в Італії, дивіться трейлер сімейної комедії:

Планується, що фільм вийде у прокат 7 серпня.

Читайте також: Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс