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Зроблено найдетальніше фото поверхні Сонця: вражаючі кадри

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Зроблено найдетальніше фото поверхні Сонця: вражаючі кадри - фото 1

У Національному науковому фонді США показали найдетальніше фото сонячної поверхні. Зображення, зроблене телескопом, показує об'єкти розміром до 30 кілометрів.

Фото зробив Американський сонячний телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope. Зараз цей знімок є найдетальнішим з раніше створених. На кадрі чітко відображені об'єкти розміром до 30 кілометрів. Астрономи відзначають, що така чіткість зображення може дати важливі деталі для вчених.

І ще: Астрономи зафіксували неймовірний вибух космічного лазера

Так, більш детальне вивчення сонячної активності, допоможе враховувати вплив магнітних вивержень на зірці на роботу наземних технологій.

Зроблено найдетальніше фото поверхні Сонця: вражаючі кадри - фото 383017

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Джерело: nsfgov.home.blog
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