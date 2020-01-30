Зроблено найдетальніше фото поверхні Сонця: вражаючі кадри

У Національному науковому фонді США показали найдетальніше фото сонячної поверхні. Зображення, зроблене телескопом, показує об'єкти розміром до 30 кілометрів.

Фото зробив Американський сонячний телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope. Зараз цей знімок є найдетальнішим з раніше створених. На кадрі чітко відображені об'єкти розміром до 30 кілометрів. Астрономи відзначають, що така чіткість зображення може дати важливі деталі для вчених.

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Так, більш детальне вивчення сонячної активності, допоможе враховувати вплив магнітних вивержень на зірці на роботу наземних технологій.

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