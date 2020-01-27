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Астрономи зафіксували неймовірний вибух космічного лазера

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Космічний лазер - фото 1
Космічний лазер / sciencealert

У японському університеті Ібаракі вчені зафіксували рідкісний вибух космічного лазера.

Джерелом рідкісного космічного явища стала надмасивна протозірка G358-MM1.

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Під час її формування стався акреційний вибух. Зазвичай він відбувається, коли зірка поглинає з міжзоряного простору занадто багато речовини. Під час такого вибуху стають активними мазери. Це радіохвильові еквіваленти лазерів, які можна спостерігати на сантиметрових довжинах хвиль. Вони виникають під час проходження теплових хвиль крізь речовину, що оточує зірку.

Дослідження G358-MM1 допомогло вченим виявити ще два таких інциденти, які раніше не були помічені. Астрономи вважають, що зафіксований тип акреційних сплесків раніше був невідомий.

Астрономи зафіксували неймовірний вибух космічного лазера - фото 382449

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Джерело: sciencealert
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