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Вчені вперше розповіли про властивості води на Марсі
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Фахівці прийшли до висновку, що вода на Марсі була солоною і багатою мінералами.
Марсохід НАСА К'юріосіті (Curiosity) зібрав мінералогічні і хімічні дані древніх озерних відкладень в кратері Гейл на Марсі.
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Вченим вдалося визначити наявність в зразках глинистих мінералів, один з яких (смектит) є свого роду фільтром, зберігаючи вихоплені з води іони.
Дистанційний аналіз відкладень і так званої парової води показав, що солоність і рН (показник кислотності) марсіанської води були близькі до показників, характерних для сучасних океанів Землі. Виходячи з цього, можна припустити, що Червона планета колись таки була місцем, придатним для життя.
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