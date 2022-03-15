Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

"Зробіть щось з Путіним!": дружина Усика емоційно висловилася на адресу президента РФ

  • 139
Катерина Усик - фото 1
Катерина Усик / instagram

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина готова фінансово віддячити тому, хто зупинить президента РФ Путіна, який розв'язав війну в Україні.

Про це вона написала у сторіс свого інстаграму.

Це важливо: Гурт Massive Attack створив промовистий плакат на підтримку України

Катерина також показала фото будинку у Києві, який згорів після обстрілу російськими окупантами. "Це моє місто! Готова сама вже заплатити. Зробіть щось із цим Путіним! І його шавками!", – написала Катерина Усик.

Раніше дружина зіркового боксера заявила про те, що їхній будинок обстріляли російські окупанти. Вона написала, що не може додзвонитися до знайомих у Ворзелі з 4 березня та хвилюється за сусідів.

'Зробіть щось з Путіним!': дружина Усика емоційно висловилася на адресу президента РФ - фото 501001

І ще: Пояснюємо, чому нашумілий антивоєнний заклик в ефірі Першого каналу РФ – фейк

пропозиції партнерів
Новини