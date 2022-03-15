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війна

Гурт Massive Attack створив промовистий плакат на підтримку України

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Massive Attack - фото 1
Massive Attack / palais12

Артисти з усього світу підтримують Україну та розповідають своїй багатомільйонній аудиторії про звірства Путіна та його армії. Не стали винятком й британці з Massive Attack.

Британський колектив Massive Attack потужно підтримує Україну. Музиканти з Брістоля активно висвітлюють ситуацію у своїх соцмережах, публікуючи фото та відео зруйнованих окупантами українських міст.

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Днями гурт створив плакат на підтримку нашого народу. Плакат можна буде придбати до 22 березня. Усі зароблені кошти передадуть британському Комітету з надзвичайних ситуацій на гуманітарну допомогу Україні.

Гурт Massive Attack створив промовистий плакат на підтримку України - фото 500966
Також в одному з постів у Twitter Massive Attack раніше поділилися картинкою, на якій довгий стіл Путіна було зображено у вигляді величезної труни.

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