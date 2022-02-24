Зрівняється з топовими iPhone: скільки коштуватиме новий OPPO Find X5 Pro

Напередодні презентації у мережі почав розповсюджуватися знімок із цінником OPPO Find X5 Pro. Завдяки зображенню стало відомо, у скільки обійдеться покупцям флагманський смартфон у всіх доступних конфігураціях. Спойлер: апарат буде дуже дорогим.

Судячи з публікації, попередні прогнози високої вартості OPPO Find X5 Pro підтвердилися, пише Gizmochina. Ба більше, гаджет коштуватиме на рівні з топовими iPhone 13 Pro Max.

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Так, ціна найдоступнішого варіанту пристрою з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем обсягом 256 ГБ становитиме $1108. Дорожча модель новинки з 12 ГБ оперативки та 256 ГБ вбудованої пам'яті надійде у продаж за $1187. Флагман у топовій конфігурації пам'яті (12 ГБ + 512 ГБ) вийде з цінником $1266.

Для порівняння, торішній OPPO Find X3 Pro в аналогічних модифікаціях на старті продажів пропонувався за $870, $950 та $1108 відповідно. Таким чином, у базовій конфігурації новинка дорожча за попередника майже на $240.

За наявною інформацією, OPPO Find X5 Pro оснастять 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3216х1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Також він отримає процесор Snapdragon 8 Gen1 і акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої 80-ватної зарядки. Буде також версія на базі MediaTek Dimensity 9000.

Презентація OPPO Find X5 Pro та планшета OPPO Pad відбудеться уже сьогодні, 24 лютого.

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