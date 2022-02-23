Десь ми це вже бачили: магнітну зарядку Nubia Z40 Pro показали в дії

У міру наближення офіційної презентації, стає відомо дедалі більше подробиць про новий флагманський смартфон Nubia Z40 Pro. Цього разу виробник показав у дії одну з унікальних особливостей апарату – магнітну зарядку.

Nubia Z40 Pro стане першим на ринку Android-смартфоном із підтримкою магнітного бездротового зарядного пристрою на зразок MagSafe в Apple. Про це розповідається на сторінці бренду у соцмережі Weibo.

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Опубліковані виробником відео та тизер вказують на можливість швидко відновлювати запас енергії акумулятора нового флагмана, підключаючи до задньої частини спеціальний магнітний адаптер круглої форми.

Крім цього, банер демонструє, як реалізовано технологію магнітної зарядки в самому смартфоні. Так, щоб забезпечити "миттєве прилипання" навколо індукційної котушки вбудована велика кількість невеликих магнітів.

Ще однією фішкою смартфона має стати основна камера з 35-мм об'єктивом, чого досі не було в жодному іншому апараті. Виробник запевняє, що це дозволяє помітно підвищити якість зйомки. Крім того, у Z40 Pro буде встановлений топовий процесор Snapdragon 8 Gen 1 з високоефективною системою охолодження.

Презентація Nubia Z40 Pro відбудеться у п'ятницю, 25 лютого.

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