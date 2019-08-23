Науковці розповіли, з якими дівчатами у вас буде найяскравіший секс у житті

Дівчата самі по собі істоти мінливі: настрій їх може змінюватися з подувом легкого вітерцю. То вона телефонує і просить приїхати, то завзято заперечує; то хоче, щоб ви її обійняли, то абстрагується і проявляє завидну незалежність. І це у них в природі, нічого не поробиш.

Учені знайшли, чим же чоловіків втішити: виявляється, секс з панянками емоційними та м'яко кажучи істеричними – найяскравіший і найзахоплюючіший, навіть після кількох років стосунків.

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А ось врівноважені і стабільно спокійні дівчата, на думку опитаних чоловіків, не дотягують до високої планки емоційно пристрасних красунь.

До речі, дослідження провели в німецькому Бохумі, а підстав не довіряти німцям немає. Вони опитали 964 пари, і серед іншого відразу виокремилась тенденція: чим нестабільніша жінка в парі, тим більше чоловікові подобався секс з нею. Крім того, тривалість сексуальних стосунків у таких парах була на висоті.

Якщо ваша кохана істеричка – секс буде відмінним

Так що, якщо ваша кохана – вулкан емоцій – радійте, у вас справжній сексуальне скарб.

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