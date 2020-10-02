Зрада скасовується: де насправді Дорофєєва та Монатік зображені серед видатних українців

У мережі розгорівся скандал навколо зошита для учнів другого класу, в якому поп-співаки сучасного шоу-бізнесу України Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік опинилися у списку видатних українців. Проєкт "По той бік новин" розібрався, що це за зошит і хто схвалював його використання.

Згідно з фотографіями, які публікували батьки, на одній зі сторінок зошита "Я досліджую світ" в переліку відомих українців поряд з Тарасом Шевченком і Лесею Українкою з'явилися співаки Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік.

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Як з'ясували По той бік новин, на фото зображений не шкільний підручник, а зошит. Зараз на сайті Міністерства освіти і науки для учнів другого класу є 11 підручників "Я досліджую світ", школи можуть вибрати будь-який з них для навчання. Зошити для підручників не є обов'язковими, купувати їх чи ні – вирішують батьки разом з учителем. При цьому зазвичай вибирають зошити, які розроблені спеціально для конкретного підручника.

Крім цього, на першій сторінці зошита зазначено, що він "схвалений для використання у загальноосвітніх навчальних закладах". Однак ким саме схвалений – не вказано.

У мережі на цю тему уже почали з'являтися перші меми:

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