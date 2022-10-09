Зозуля: alyona alyona, Jerry Heil та Ginger Mane презентували пісню, яку має почути кожен

Українські виконавиці alyona alyona та Jerry Heil записали спільну пісню з латвійським музикантом Ginger Mane. Слухайте і ви композицію "Зозуля"!

26 серпня вийшов ЕР українських виконавиць "Dai Boh", у якому зібрані спільні з багатьма європейськими артистами музичні композиції.

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Вже пройшов час і можна зробити висновки, яка пісня вам сподобалася найбільше. Серед чотирьох пісень одна була, яку ви вже чули – "Kupala", яка була випущена до виходу EP. Але окрім неї ще є такі: "Viter viie", "Dai Boh", "Zozulia". І ось зараз ми можемо сказати, що "Zozulia" це той трек, який найбільше людей поклали собі в серце. Хочемо подякувати за це і сьогодні презентуємо відео роботу таку, як ми робили на всі попередні треки з EP. Вже майже 8 місяців від повномасштабного вторгнення росії багато регіонів України постійно страждають від обстрілів. Але ми впевнені в тому, що зозуля кувала, кує та й буде кувати довгі та щасливі роки життя усіх українців під мирним небом", – йдеться в описі до кліпу.

Слухати пісню alyona alyona & Jerry Heil & Ginger Mane – Зозуля:

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