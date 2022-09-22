Лише ти і я: Анна Трінчер випустила спільну пісню зі своїм нареченим

Співачка Анна Трінчер зі своїм нареченим Олександром Волошиним випустила спільний трек "Лише ти і я", де показала, як пара змінювалась з дитячих років.

21-річна співачка та акторка Анна Трінчер презентувала романтичний трек "Лише ти і я", створений з її нареченим Олександром Волошиним. У чуттєвій пісні зірка показала чимало особистих фото з власних юних років та свого обранця, пише Радіо MAXIMUM.

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Для кохання завжди є час! Ця пісня для нас з Сашею назавжди залишиться в серцях… Вона про нас, наше кохання, про те, з якою ніжністю ми ставимось один до одного, однак вона і про кохання в цілому. Я впевнена, що ця робота спроможна відігріти навіть льодяну душу і вселити віру в кохання, – зазначила співачка.

Також Трінчер нагадала, що незабаром офіційно стане дружиною, тож закликала й інших закоханих не відкладати все на потім та йти у РАЦС, "якщо саме так відчуває ваше серце".

Анна Трінчер (feat Voloshyn) – Лише ти і я, дивіться кліп онлайн:

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