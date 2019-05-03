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Зої Салдана показала своє перевтілення на героїню Месників

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Як виглядає Гамора з Месників - фото 1
Як виглядає Гамора з Месників / ShowBizCafe.com

Голлівудська актриса Зої Салдана показала на відео, як перевтілювалася на свою героїню з Месників суперлиходійку Гамору.

У ролику вона постає із зеленою шкірою, позбавлена ​​брів.

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Відео було опубліковане на Instagram-сторінці актриси і за кілька днів набрало понад 6 мільйонів переглядів. Практично завершений вигляд актриса Салдана доповнює лише губною помадою зеленуватого відтінку.

Пізніше актриса опублікувала друге відео, в якому вона постає вже в завершеному образі, з розпущеним волоссям. У відео вона наспівує пісню.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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