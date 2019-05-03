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Сонік в кіно: режисер пообіцяв змінити зовнішність головного героя

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Сонік буде виглядати по-іншому - фото 1
Сонік буде виглядати по-іншому

Фанатів настільки обурив зовнішній вигляд Соніка з останнього трейлера, що творці фільму не змогли залишитися осторонь. Зазвичай, у таких випадках на критику не звертають увагу, але режисер картини прийняв удар на себе і несподівано пообіцяв усе виправити.

На своїй сторінці у Twitter він заспокоїв прихильників швидкісного їжака, пообіцявши, що головний герой у фіналі буде виглядати зовсім по-іншому.

І ще: Сонік в кіно: трейлер фільму про відомого персонажа з Джимом Керрі

Дякую за підтримку. І критику. Ваша позиція чітка і ясна... Ви незадоволені дизайном і хочете змін. Так тому і бути. Кожен у Paramount і Sega прагне зробити цього персонажа КРАЩИМ, яким він тільки може бути... – написав у Twitter Джефф Фаулер, режисер екранізації "Сонік в кіно".

Цікаво, що у міжнародного трейлера "Сонік в кіно" понад 50% оцінок негативні. Тішить, що фанатам припав до душі Джим Керрі в ролі Еггмана, хоча і він помітно відрізняється від оригіналу в іграх і мультфільмах.

Прем'єра запланована на 7 листопада цього року, і у творців ще є час на доопрацювання. Втім, проблеми переслідують картину з самого анонсу. Спочатку люди висміяли постер, а потім жахнулися від перших артів. Навіть творець Соніка залишився незадоволений реалістичним дизайном його творіння.

Але тішить, що автори не тільки йдуть назустріч фанатам, а й самі не проти пожартувати. Залишається лише побажати їм удачі і сподіватися, що новий образ їжака задовольнить публіку.

Читайте також: Покемон: Детектив Пікачу: фінальний трейлер фільму, який варто побачити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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