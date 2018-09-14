Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками

Актриса та музикант Зої Кравіц стала головною героїнею жовтневого номера американського Harper's Bazaar.

У зйомці, над якою працювала фотограф Камілла Акранс, Зої позує на піску та з дикими вовками. Готові знімки не піддавалися ретуші.

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Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками / harpersbazaar

Інтерв'ю у Зої брала актриса Різ Уізерспун, з якою вони разом зіграли в серіалі "Велика маленька брехня". Розмовляючи з подругою та колегою, Кравіц розповіла про дитинство з вовками, своє ставлення до ретуші і про те, чим небезпечні соцмережі.

Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками / harpersbazaar

Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками / harpersbazaar

Про вовків

Це кумедно, але я росла з вовками. Моя мама любила їх. Коли я була маленькою, у нас був напіввовк-напівхаскі і маламут. Все дитинство мене оточували ці великі собаки, вони були моїми друзями.

Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками / harpersbazaar

Про ретуш

Я трохи злякалася, коли мені сказали, що фотографії будуть без ретуші. Але найбільше мене налякало те, що я цього злякалася. Це сумно. Одного разу я знімалася для обкладинки, де мої очі зробили красивого каре-зеленого кольору. Вони були прекрасні, але не мої!

Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками / harpersbazaar

Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками / harpersbazaar

Про різноманітність

Коли я росла, майже всі дівчата, яких я бачила в кіно, були білими, зі світлим волоссям та великими грудьми. Не те щоб це було ненормально, але ти починаєш думати: "Я що, одна така? Я що, не цікава і не бажана?" Як чорна жінка з дредами і татуюваннями я не повинна грати винятково хіпі. Я можу виконати роль юриста, лікаря або навіть коміка. Неважливо – лесбіянка ти чи ні. У 2018 році нам пора мислити ширше про те, що значить бути людиною.

Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками / harpersbazaar

Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками / harpersbazaar

Про соцмережі

Чудово, що зараз багато уваги приділяють відповідальності. Але з іншого боку, я відчуваю, що соцмережі стають небезпечними. Так легше вказувати пальцем на якісь речі. Мені здається, це погано впливає на акторів, вони бояться грати когось, ким вони не є, тому що хтось може назвати це неприпустимим. Мене як актрису це лякає.

Зої Кравіц знялася в ефектній фотосесії з вовками / harpersbazaar

Остання її репліка стосувалася Скарлетт Йоханссон, котра відмовилася від майбутньої ролі. Актриса мала зіграти легендарного трансгендера Данте "Текс" Гілла, але цього не сталося через хейтерів у соцмережах. Останні наголосили на тому, що роль трансгендера має виконувати трансгендер.

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