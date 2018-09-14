Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Подруга випадково розсекретила ім'я сина Тарабарової

  • 66
Шанувальникам розсекретили, як Світлана назвала сина - фото 1
Шанувальникам розсекретили, як Світлана назвала сина / instagram

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка практично до останнього приховувала свою вагітність, днями стала мамою.

У неї зявився первісток і вже щасливу матусю з малюком виписали з пологового. Хлопчик зявився на світ у неділю, 9 вересня.

І ще: Світлана Тарабарова показала перше фото з сином

Про це на сторінці в Instagram повідомила телеведуча та подруга артистки Соломія Вітвіцька. Привітати та зустріти з пологового будинку зіркову матусю приїхали Вітвіцька з чоловіком, а також співачка Наталка Карпа. Шанувальникам розсекретили, як Світлана назвала сина.

"Зустрічали Івана Олексійовича з щасливими батьками з полового! Зворушливі моменти, заплакана новоспечена матуся Світлана Тарабарова і бабуся. Щасливі усі ми! Хай буде ваш синочок здоровеньким і дає поспати. Любимо", − прокоментувала фото в соцмережі Соломія.

Читате також: Світлана Тарабарова народила первістка і випустила пісню "Добре серце"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 297
Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу
  • 15:16, 12 вересня
  • 1534
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 511432
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура