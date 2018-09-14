Подруга випадково розсекретила ім'я сина Тарабарової

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка практично до останнього приховувала свою вагітність, днями стала мамою.

У неї зявився первісток і вже щасливу матусю з малюком виписали з пологового. Хлопчик зявився на світ у неділю, 9 вересня.

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Про це на сторінці в Instagram повідомила телеведуча та подруга артистки Соломія Вітвіцька. Привітати та зустріти з пологового будинку зіркову матусю приїхали Вітвіцька з чоловіком, а також співачка Наталка Карпа. Шанувальникам розсекретили, як Світлана назвала сина.

"Зустрічали Івана Олексійовича з щасливими батьками з полового! Зворушливі моменти, заплакана новоспечена матуся Світлана Тарабарова і бабуся. Щасливі усі ми! Хай буде ваш синочок здоровеньким і дає поспати. Любимо", − прокоментувала фото в соцмережі Соломія.

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