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Зої Кравіц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона: анонімне джерело

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Зої і Роберт - фото 1
Зої і Роберт / popcornnews

На знімальному майданчику фільму Бетмен, режисером якого став Метт Рівз, вирують пристрасті. У мережі завзято ходять чутки про те, що 32-річна актриса Зої Кравіц, яка грає роль Жінки-кішки, вагітна від партнера по знімальному майданчику Роберта Паттінсона.

Таку інформацію підкинув анонімний користувач, який опублікував на сайті 4Chan інформацію про пристрасті, які вирують на майданчику.

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За словами автора, який нібито працює на зйомках Бетмена, недавно Паттінсона і Кравіц застукали в Бетмобілі під час заняття сексом, причому режисер перервав це заняття, влаштувавши скандал. Незабаром Зої зробила тест на вагітність і він, за твердженням інсайдера, виявився позитивним. Тепер зйомки фільму під загрозою зриву через вагітність головної героїні, задіяні у фільмі підозрюють, що це дитина Паттінсона, а Рівз у нестямі від злості.

Зої Кравіц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона: анонімне джерело - фото 448547

На цей момент Рівз підтвердив, що проблеми на знімальному майданчику є. Однак вони відбулися через те, що Паттінсон під час зйомок нібито сфальсифікував тест на коронавірус. Зйомки довелося зупинити на деякий час, проте потім вони відновилися. Крім того, сам актор сильно незадоволений контролем з боку режисера і вже був готовий кинути роботу над роллю.

Зої Кравіц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона: анонімне джерело - фото 448544

Зої Кравіц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона: анонімне джерело - фото 448545

Зої Кравіц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона: анонімне джерело - фото 448546

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Джерело: peopletalk
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