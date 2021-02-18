Емма Стоун приміряла образ Круелли зі 101 далматинця

Студія Disney представила перший постер фільму Круелла про злочинницю зі "101 далматинця", яку зіграла актриса Емма Стоун.

Постер опублікований на сторінці Disney в Twitter.

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На фото зображена Стоун в образі відомої злодійки. Знімок виконаний в чорно-білій гамі. Також внизу постера написана приблизна дата виходу картини: травень 2021 року. Дія картини відбувається в Лондоні 1970-х років, молодий модельєр Круелла Де Віль стає одержимою собачими шкурами, особливо далматинця, поки, нарешті, не стає безжальною і жахливою ​​легендою.

Постановником картини виступає Крейг Гіллеспі, авторами сценарію – Дена Фокс і Тоні МакНамара. Перший трейлер фільму має з'явитися 17 лютого.

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