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Будинок з фільму Мовчання ягнят перетворили на готель

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Новий власник хоче зробити з будинку справжню атракцію - фото 1
Новий власник хоче зробити з будинку справжню атракцію

Торік легендарний будинок з фільму "Мовчання ягнят" виставили на продаж за будинок 298 тисяч доларів. Будинок у Піттсбурзі, штат Пенсильванія, довго не могли продати, але покупець все-таки знайшовся. Тепер ця споруда стала готелем.

Нового власника звуть Кріс Роуен. Він – палкий шанувальник фільму "Мовчання ягнят". Роуен планує перетворити будинок на головну місцеву визначну пам'ятку. Він уже трохи відремонтував його та відкрив там готель.

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"Я з гордістю повідомляю, що будинок Буффало Білла відкритий для жертв. Тобто для публіки!", – говорить Роуен.

У вартість проживання входять нічліг і сніданки. А якщо є бажання, там можна відсвяткувати весілля або провести будь-який інший захід.

У Роуена ще багато ідей: він збирається проводити екскурсії, відтворити "майстерню" Буффало Білла, а на ділянці поряд з будинком побудувати басейн.

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Джерело: Hype Beast
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