Зої Кравіц приміряла прозору блузку без білизни: гарячі фото

Голлівудська актриса Зої Кравіц приміряла вбрання з нової весняно-літньої колекції модного будинку Saint Laurent. Шанувальники у захваті від красуні!

Голлівудська актриса, зірка "Великої маленької брехні" Зої Кравіц поділилася провокаційним фото.

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Так, на своїй сторінці в Instagram 32-річна знаменитість запостила знімок, на якому млосно з'явилася в прозорій бордовій блузі. Під відверте вбрання артистка вирішила не одягати ліф і засвітила сосок. Таким чином зірка прорекламувала літню колекцію 2 021 іменитого бренду Saint Laurent. Приголомшені фани висловили своє захоплення в коментарях під фото. Так, користувачі писали, що Зої дуже спокуслива.

Зої вважає гарне очищення запорукою здорової і гладкої шкіри. Для видалення макіяжу і забруднень актриса використовує очищающий еліксир, що надає сяйво Retrouvé (Luminous Cleansing Elixir) і тонік з вітаміном С Joanna Vargas (Vitamin C Face Wash).

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