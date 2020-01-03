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Зої Кравіц поділилась атмосферними фото з власного весілля
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Актриса і музикант Зої Кравіц, відома завдяки ролі у серіалі "Велика маленька брехня", і актор Карл Глусман, виконавець головної ролі у фільмі Гаспара Ное "Любов 3D", одружилися ще у влітку минулого року. Тепер же подружжя поділилось світлинами урочистості.
Урочиста весільна церемонія пройшла 29 червня у паризькому будинку її батька Ленні Кравіца. Тільки тепер Зої поділилася кількома знімками найважливішого дня у своєму житті.
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Для святкування актриса вибрала весільну сукню Alexander Wang. Її образ доповнили білі туфлі з котячим каблуком і маленький обруч.
На знімках закохані цілуються, розрізають торт і просто насолоджуються моментом. Серед гостей церемонії помічені Дональд Гловер, Аліша Кіз, колеги Зої за серіалом "Велика маленька брехня" – Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Лора Дерн, Шейлін Вудлі.
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