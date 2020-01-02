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51-річна Кайлі Міноуг уперше вийде заміж

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Кайлі Міноуг закохана до безтями - фото 1
Кайлі Міноуг закохана до безтями

Любов можна знайти у будь-якому віці. Доказом цього стала інформація про те, що 51-річна співачка Кайлі Міноуг зовсім скоро побереться зі своїм коханим.

Йдеться про 44-річного креативного директора журналу GQ Поля Соломонса, з яким Кайлі Міноуг зустрічається майже рік.

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Пара познайомилася у лютому 2018 року через спільних знайомих. За словами інсайдерів, Пол вже придбав смарагдове кільце від Cartier, і під час їхньої спільної поїздки в Австралію він поставить коханій заповітне питання – чи готова вона стати його дружиною.

Як повідомляє видання New Idea, Соломонс вже домовився з сестрою співачки Денні, аби підготувати їй сюрприз. Газета зазначає, що Кайлі шаленіє від свого бойфренда. У розмові з журналістами вона неодноразово зізнавалася, що щаслива в нових стосунках.

Нагадаємо, що Кайлі Міноуг ніколи не перебувала в офіційному шлюбі, а також у неї немає дітей.

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Джерело: newidea
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