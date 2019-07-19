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Зовсім різні сестри стали зірками мережі: фото

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Зовсім різні сестри підкорили мережу - фото 1
Зовсім різні сестри підкорили мережу

В інтернеті не можуть втримати емоцій від фото двох сестер із зовсім різною зовнішністю та баченням світу. Здається, їхнє життя разом уявити доволі складно!

На платформі Reddit користувач з ніком _succubabe поділився епічним колажем, який набирає популярності в мережі. Річ у тому, що на кадрах можна побачити двох дівчат, яких важко назвати ріднею, однак вони сестри. За короткий час допис зібрав понад 48 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів. І це не дивно, адже поки одна сестра з веселковим волоссям обожнює все яскраве та ділиться радістю з оточенням, інша - доволі похмура та не у захваті від надмірної уваги. Користувачі ж намагаються уявити, що було б зі спільним помешканням цих двох, яких охрестили Сквідвардом та Губкою Бобом.

І ще: Для справжніх гурманів: у ПАР пропонують піцу з марихуаною

Зовсім різні сестри стали зірками мережі: фото - фото 341933

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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