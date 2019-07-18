Для справжніх гурманів: у ПАР пропонують піцу з марихуаною

Мережа італійських піцерій Col'Cacchio у Кейптауні надзвичайно пишається наявністю в меню модної новинки, яку вважає корисною для здоров'я. В цьому закладі подають піцу з марихуаною.

Можливість готувати таку страву мережа отримала завдяки новим положенням законодавства Південно-Африканської республіки щодо використання канабісу в кулінарії. В кінці травня уряд легалізував споживання олії канабісу в добовій дозі до 20 мг на людину.

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Ця дозвільна міра дала можливість популярній мережі розширити меню завдяки піцам, що містять таку олію. Засновниця мережі Кінга Барановська вважає це ще одним свідченням того, що кухарі Col'Cacchio апріорі прагнуть до кулінарних інновацій і пропонують своїм фанатам страви відповідно до свіжих, позитивних для здоров'я тенденцій.

Ресторатори кажуть, що ці піци не приведуть відвідувачів до успіху і не зроблять їх легковажними, але в кінці трапези клієнти обов'язково відчують заспокійливу дію CBD (олії канабісу). За менш, ніж 10 доларів США, гостям пропонується дві варіації на тему: "Зелена богиня" без м'яса з цукіні-гриль, сиром фета і свіжим базиліком і "Незвичайна Мері Джейн" з куркою, грибами і соусом авокадо.

У вересні минулого року конституційний суд Південної Африки після тривалих дебатів узаконив споживання канабісу для особистого користування. А в кінці травня нові заходи уряду торкнулися і кулінарної сфери: громадянам дозволили вживати по 20 мг олії канабісу на людину на добу. Проте влада тут же зажадала суворого дотримання нових постанов.

А юристи тим часом ламають голови над тим, кого і за що вважати порушниками закону. Адже якщо гість з'їдає піцу з вмістом у ній добової дози олії канабісу у 20 мг, його не притягнуть до відповідальності. Однак якщо клієнт замовляє, скажімо, чотири такі піци, в яких вже 80 мг, чи означає це, що він не законослухняний?

До слова, в закладах громадського харчування Камбоджі піцу з соусом з марихуани готують вже десять років. Там її називають "піцою щастя".

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