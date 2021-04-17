Зовсім не ТОПова: експерти DxOMark оцінили камери Xiaomi Mi11

Представлений ще у кінці минулого року Xiaomi Mi11 тільки зараз дістався до експертів DxOMark. Камеру смартфона протестували у різних умовах і сценаріях. Як виявилося, базова модель помітно відстає від нового Mi11 Ultra.

Фахівці DxOMark відзначили високу деталізацію отриманих за допомогою Xiaomi Mi11 фотографій. Крім того, смартфон точно визначає баланс білого та забезпечує приємну передачу кольору.

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Динамічний діапазон однаково гарний як на фото, так і на відео, а при слабкому освітленні кількість колірного шуму помірна. Зняті відео мають хороший баланс шуму і деталей, а при зйомці на вулиці експертів потішив приємний баланс білого. Додатково вони похвалили швидке фокусування й ефективну стабілізацію.

Як завжди, не обійшлося і без недоліків. Ключові з них – повільне автофокусування при слабкому освітленні. Також відзначається іноді занижена експозиція на фото, низька деталізація при зйомці з будь-яким наближенням. Не обійшлося й без зниження деталізації по краях ультраширококутних знімків, неточного автофокусу при записі відео і неточної передачі кольору відео при слабкому освітленні.

Підбиваючи підсумки, співробітники DxOMark заявляють, що Mi11 дозволяє отримати найбільш деталізовані знімки у порівнянні з будь-яким іншим протестованим командою смартфоном. У цілому модель видає добре збалансовані кадри, а єдине слабке місце апарату – зйомка з зумом. Якістю відео співробітники DxOMark також залишилися більш ніж задоволені.

За результатами усіх тестів камера Xiaomi Mi11 отримала 120 балів. Це нижче, ніж у багатьох флагманів 2020 та навіть 2019 року. Для порівняння, Mi11 Ultra, що посідає сьогодні перше місце, набрав 143 бали.

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