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Xiaomi показала систему охолодження Mi Mix Fold: вона унікальна

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Як виглядає система охолодження в Xiaomi Mi Mix Fold - фото 1
Як виглядає система охолодження в Xiaomi Mi Mix Fold

Незабаром після анонсу гнучкого Mi Mix Fold компанія Xiaomi розкрила цікаві подробиці конструкції смартфона. Його система охолодження відрізняється від стандартних моноблоків – сторона, де розміщений процесор, нагрівається більше. Але інженери бренду знайшли оригінальне вирішення цієї проблеми.

Для рівномірного охолодження обох частин смартфон оснастили механізмом "метелик". Він "перекачує" тепло з одного боку пристрою на інший через шарнір завдяки перепаду тиску, що утворюється при різних температурах, пише 4PDA.

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Не менш важливим завданням для розробників гаджета став вибір матеріалу з хорошою теплопровідністю, який також повинен бути стійким до вигину.

Xiaomi показала систему охолодження Mi Mix Fold: вона унікальна - фото 455987
Xiaomi показала систему охолодження Mi Mix Fold: вона унікальна - фото 455988
Xiaomi показала систему охолодження Mi Mix Fold: вона унікальна - фото 455986

Система охолодження Mi Mix Fold містить відразу кілька компонентів: парова камера, термогель, багатошаровий графітовий лист і стійка до вигину мідна фольга. Сумарна площа всієї цієї конструкції становить понад 22 500 мм².

Xiaomi показала систему охолодження Mi Mix Fold: вона унікальна - фото 455985

Після тестування та порівняння декількох десятків рішень, інженери Xiaomi використовували стійкий до вигину графіт з біонічною структурою. За прогнозами компанії, теплові характеристики отриманого графітового листа зменшаться всього на 3 – 5% після 200 тисяч циклів згинання смартфона.

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