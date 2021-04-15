Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Флагманський Xiaomi Mi11 Ultra розпакували під водою: відео шаленої витівки

  • 24
У Xiaomi закликають не повторювати побачене - фото 1
У Xiaomi закликають не повторювати побачене

Пресслужба Xiaomi опублікувала відеозапис оригінального розпакування флагманського смартфона Mi11 Ultra. На відміну від тисяч подібних роликів, весь процес його автор записав під водою, одягнувши акваланг і маску для дайвінгу.

Попри екстремальні умови в імпровізованій "студії", гаджет увімкнувся без будь-яких проблем. Автор відеоогляду навіть зробив кілька фотографій на основну камеру смартфона.

Це цікаво: У Xiaomi пояснили, чому Android 11 – одна з найпроблемніших операційних систем

Нагадаємо, що корпус флагманського апарата захищений за стандартом IP68. Крім того, інженери Xiaomi використовували в конструкції новинки спеціальний "запобіжний клапан", який блокує потрапляння води у корпус під час занурення на велику глибину.

Дивіться відео з підводним розпакуванням Xiaomi Mi11 Ultra:

Попри продемонстровану гаджетом стійкість до дії вологи, представники компанії відзначили, що користувачам не варто зловживати такими експериментами. Заявлений клас захисту покликаний уберегти гаджет від випадкового падіння у воду, і не має на увазі регулярних сеансів дайвінгу.

Читайте також: У мережі показали принцип роботи рідкої лінзи в Xiaomi Mi Mix Fold: відео

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини