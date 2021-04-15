Флагманський Xiaomi Mi11 Ultra розпакували під водою: відео шаленої витівки

Пресслужба Xiaomi опублікувала відеозапис оригінального розпакування флагманського смартфона Mi11 Ultra. На відміну від тисяч подібних роликів, весь процес його автор записав під водою, одягнувши акваланг і маску для дайвінгу.

Попри екстремальні умови в імпровізованій "студії", гаджет увімкнувся без будь-яких проблем. Автор відеоогляду навіть зробив кілька фотографій на основну камеру смартфона.

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Нагадаємо, що корпус флагманського апарата захищений за стандартом IP68. Крім того, інженери Xiaomi використовували в конструкції новинки спеціальний "запобіжний клапан", який блокує потрапляння води у корпус під час занурення на велику глибину.

Дивіться відео з підводним розпакуванням Xiaomi Mi11 Ultra:

Попри продемонстровану гаджетом стійкість до дії вологи, представники компанії відзначили, що користувачам не варто зловживати такими експериментами. Заявлений клас захисту покликаний уберегти гаджет від випадкового падіння у воду, і не має на увазі регулярних сеансів дайвінгу.

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