На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зовсім не старіє: Наталі Портман захопила новою фотосесією
-
- 39
Відома акторка Наталі Портман продовжує вражати фанатів своїм юним виглядом. І свіжа фотосесія для The Sunday Times Style це лише підкреслила!
41-річна американська акторка, продюсерка та активістка Наталі Портман активно працює над власною кар'єрою, а також знаходить час для свого профілю в інстаграмі. Там за зіркою стежать понад 8 мільйонів користувачів. І хоч Наталі не частий гість соцмереж, але зараз вона займається промо нового супергеройського фільму "Тор: Кохання та грім", у якому виконала головну роль. Тож не дивно, що Портман постала в ефектній фотосесії для інтерв'ю The Sunday Times, чим поділилась з шанувальниками.
І ще: Оголосили номінантів премії Еммі 2022: повний перелік
На нових кадрах акторка у стильному костюмі та коротеньких спідницях має настільки юний вигляд, що важко повірити у реальний вік зірки. До слова, для зйомок у новій частині "Тора" їй довелось активно працювати у спортзалі, щоб отримати необхідну м'язову масу. Відзначимо, що стрічка "Тор: Кохання і грім" вийшла в український прокат 7 липня.
Гортайте галерею:
Це досить незвично та чудово – отримати завдання стати "більшою", – зауважила Портман, адже у Голлівуді жінок часто змушують худнути для ролей.
Вона пожартувала також, що їй доводилось пити чимало протеїнових коктейлів, тому зірка навряд чи колись знову їх вживатиме після такого досвіду.
Читайте також: Як дві краплі води: Різ Візерспун показала фото з дорослою донькою
- 14 липня
-
20:56"І так буде з кожним": Січеславці показали, що чекає на ворожі танки – відео
-
20:2115 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:51Секрети жінок, які вони не хочуть розкривати чоловікам
-
19:23Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці
-
18:50Зовсім не старіє: Наталі Портман захопила новою фотосесією
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:24Як не отруїтися: базові правила безпечного харчування
-
17:53У Лондоні посеред Темзи з'явився "острів": що трапилось
-
17:25Військовий облік жінок лише за згодою: пояснення Генштабу
-
16:55Сучасна українська музика: 5 молодих співаків, яких варто почути хоч раз
-
16:22Холера, чума і російська пропаганда: нові міфи, які поширюють окупанти
-
15:50Так психіка захищає від стресу: несподівані ознаки, на які варто звернути увагу
-
15:21Відтепер на сайті "Укрзалізниці" можна дізнатися про потяги, які їдуть за кордон
-
14:51Температурні контрасти та дощі: прогноз погоди в Україні 15 липня
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:23У центрі Львова відбудеться благодійний концерт "Команди А"
-
13:55У Іспанії буде безплатний проїзд у потягах: з чим це пов'язано
-
13:23Ліза Глінська розповіла, як готувати солоні оладки: 3 прості рецепти
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку
-
12:24Кіану Рівз дебютував як автор коміксу: доступна й українська версія
-
11:53Воїни світла: гурт "Ляпис Трубецкой" переспівав свій хіт українською
-
11:23Оголосили номінантів премії Еммі 2022: повний перелік
-
10:54Салат з кабачків: рецепт літнього перекусу за 5 хвилин
-
10:20Як правильно видаляти файли: пояснення експертів
-
09:51Ось як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні
- 14 липня
-
19:23Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці
-
16:55Сучасна українська музика: 5 молодих співаків, яких варто почути хоч раз
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку
-
09:51Ось як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні
- 13 липня
-
18:30Українські інженери змоделювали удари російських ракет по житловому будинку: відео
-
13:28Щось не сходиться: Педан розкритикував Єфросиніну та Полякову за шоу російською
-
11:22Не про війну, а про незламність українців: Wellboy випустив трек "Ворогів на ножі"
-
09:57Нові правила отримання посвідчення водія: фейки, які ширяться в мережі
- 12 липня
-
18:22Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
-
15:24Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни
-
11:24Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео
- 11 липня
-
18:30Звільнення острова Зміїний: як проходила спецоперація та яку російську техніку знищили ЗСУ
-
14:22Scorpions солідарні з Україною: музиканти підняли синьо-жовтий прапор на своєму концерті
-
12:30У Кобзона аншлаг: українські воїни влаштували "прожарку" окупантам – відео
-
10:18Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужний кліп на нову пісню
- 10 липня
-
18:26"Жест доброї волі": блогер висміяв окупантів епічною піснею – 18+
-
15:26Як впоратись з дратівливістю: проста вправа від психологів
-
13:19Артем Пивоваров – Ой на Горі: слухайте нову версію народної пісні
-
09:19Невідомі винаходи Тесли, які би кардинально змінили світ
- 09 липня
-
18:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31З Україною не лише в серці: патріотичні татуювання українських зірок – фото
-
10:15Coldplay українською заспівали "Обійми" під час концерту у Варшаві – відео
- 08 липня
-
18:30Як безпечно жити й зоні бойових дій: 15 важливих кроків
-
14:53Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"
-
12:08Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми