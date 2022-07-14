Зовсім не старіє: Наталі Портман захопила новою фотосесією

Відома акторка Наталі Портман продовжує вражати фанатів своїм юним виглядом. І свіжа фотосесія для The Sunday Times Style це лише підкреслила!

41-річна американська акторка, продюсерка та активістка Наталі Портман активно працює над власною кар'єрою, а також знаходить час для свого профілю в інстаграмі. Там за зіркою стежать понад 8 мільйонів користувачів. І хоч Наталі не частий гість соцмереж, але зараз вона займається промо нового супергеройського фільму "Тор: Кохання та грім", у якому виконала головну роль. Тож не дивно, що Портман постала в ефектній фотосесії для інтерв'ю The Sunday Times, чим поділилась з шанувальниками.

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На нових кадрах акторка у стильному костюмі та коротеньких спідницях має настільки юний вигляд, що важко повірити у реальний вік зірки. До слова, для зйомок у новій частині "Тора" їй довелось активно працювати у спортзалі, щоб отримати необхідну м'язову масу. Відзначимо, що стрічка "Тор: Кохання і грім" вийшла в український прокат 7 липня.

Гортайте галерею:

Це досить незвично та чудово – отримати завдання стати "більшою", – зауважила Портман, адже у Голлівуді жінок часто змушують худнути для ролей.

Вона пожартувала також, що їй доводилось пити чимало протеїнових коктейлів, тому зірка навряд чи колись знову їх вживатиме після такого досвіду.

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