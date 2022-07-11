Як дві краплі води: Різ Візерспун показала фото з дорослою донькою

Відома акторка Різ Візерспун поділилась теплим фото зі своєю донькою. І фанати не змогли не помітити, що юна Ава неймовірно схожа на свою зіркову матусю.

46-річна голлівудська зірка та продюсерка Різ Візерспун встигає не лише активно займатись бізнесом та власною кар'єрою, а й вести профіль в інстаграмі. За відомою білянкою у соцмережі стежать понад 28 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Різ опублікувала затишні фото зі своєю 22-річною донькою Авою Елізабет. Дівчина й раніше часто потрапляє в об'єктиви камер, але з віком все більше вражає своєю схожістю з матусею. Зважаючи на те, що "білявка в законі" захоплює молодим виглядом, шанувальники не втримались від коментарів, що мама та доньки нагадують сестер.

Обожнюю проводити захід сонця з моєю дівчинкою. Особливо, коли вона підправляє мій макіяж, – відзначила Різ у коментарі до фото.

instagram.com/reesewitherspoon

instagram.com/reesewitherspoon

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