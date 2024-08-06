На тлі чуток про розлучення: Потап вибачився перед Каменських у новій пісні

Останнім часом всі тільки й говорять про розлучення Потапа і Насті Каменських. Позитиву навіть довелося коментувати плітки про імовірний роман Потапа з його ексдружиною Анною Андрійчук.

Популярний репер та продюсер Потап нещодавно презентував нову пісню, яка отримала назву "Вибач".

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Композиція присвячена жінкам, які люблять своїх чоловіків попри все та вміють пробачати, а також чоловікам, які не соромляться перепросити за свої помилки.

За словами артиста, він, як і більшість людей, у минулому мав ситуації, коли втрачав зв'язок з близькими людьми через те, що не наважувався попросити у них пробачення. Пройшовши через такий досвід, сьогодні Потап вважає, що навичка перепрошувати є не лише проявом усвідомлення своїх помилок, поваги та турботи про інших, але й способом зняти тягар провини, який може впливати на емоції та самопочуття.

Тому зараз артист без труднощів просить вибачення першим і з легкістю пробачає іншим. Це допомагає відновити довіру та зміцнити стосунки.

Звісно, у цьому світі є і такі люди, які мене не пробачили. Проте я пробачив всім і не жалкую ні про що. Хоч я людина емоційна, але я не тримаю образ на інших, тому що образа – це негативна енергія, яка насамперед впливає на мене, – ділиться репер.

Новий трек Потапа "Вибач" несе в собі сенси вчитися пробачати і просити вибачення тоді, коли відчувається в цьому потреба. До слова, на композицію артиста вже відреагувала його дружина, співачка Настя Каменських. Виконавиця привітала чоловіка з прем'єрою.

Виконавиця привітала чоловіка / Instagram

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