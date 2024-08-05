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Подружжя Остапчуків розсекретило стать майбутньої дитини

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Подружжя Остапчуків - фото 1
Подружжя Остапчуків / instagram

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук та його дружина, журналістка Катерина Полтавська, нарешті розсекретили стать майбутньої дитини. Пара поділилася цією радісною новиною зі своїми шанувальниками.

Пара організувала гендер-паті. Відео вони опублікували у Instagram.

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25 липня закохані зізнались, що чекають на поповнення. А тепер вони опублікували зворушливий ролик, у якому зізнались, хто саме у них народиться.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська з радістю оголосили, що чекають на народження хлопчика. Зіркові батьки не запрошували багато гостей, а зробили свято виключно для себе.

Ця новина викликала хвилю привітань і захоплення від їхніх шанувальників, які щасливі разом із закоханими. Дехто з прихильників зізнався, що очікував на дівчинку, але все одно радіє за молоду сім'ю.

Зазначимо, 24-річна Катерина Остапчук зараз перебуває на п'ятому місяці вагітності. Для неї ця дитина буде першою, а для її чоловіка Володимира – третьою.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко шоумен вже має двох дітей – сина Евана та доньку Емілію. Раніше обраниця ведучого ділилася, що поповнення у їхній родині відбудеться вже наприкінці цього року. Планована дата пологів – після 20 грудня.

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Джерело: Володимир Остапчук
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