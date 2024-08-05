Подружжя Остапчуків розсекретило стать майбутньої дитини

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук та його дружина, журналістка Катерина Полтавська, нарешті розсекретили стать майбутньої дитини. Пара поділилася цією радісною новиною зі своїми шанувальниками.

Пара організувала гендер-паті. Відео вони опублікували у Instagram.

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25 липня закохані зізнались, що чекають на поповнення. А тепер вони опублікували зворушливий ролик, у якому зізнались, хто саме у них народиться.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська з радістю оголосили, що чекають на народження хлопчика. Зіркові батьки не запрошували багато гостей, а зробили свято виключно для себе.

Ця новина викликала хвилю привітань і захоплення від їхніх шанувальників, які щасливі разом із закоханими. Дехто з прихильників зізнався, що очікував на дівчинку, але все одно радіє за молоду сім'ю.

Зазначимо, 24-річна Катерина Остапчук зараз перебуває на п'ятому місяці вагітності. Для неї ця дитина буде першою, а для її чоловіка Володимира – третьою.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко шоумен вже має двох дітей – сина Евана та доньку Емілію. Раніше обраниця ведучого ділилася, що поповнення у їхній родині відбудеться вже наприкінці цього року. Планована дата пологів – після 20 грудня.

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