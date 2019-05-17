Зовсім гола Емілі Ратажковскі розкритикувала заборону абортів (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі вирішила привернути увагу до важливої теми абортів, показавши фото абсолютно без одягу. Єдиним, що прикриває тіло зірки, стала квітка.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не лише активно працює над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 22 млн користувачів, і це не дивно, адже дівчина не має комплексів та знає, чого хочуть фанати.

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Однак Емі також не залишається осторонь важливих тем. Тому недавній знімок красуні, яка постала перед камерою абсолютно голою, привернув увагу до закону, який дуже хвилює не лише американських жінок.

"Цього тижня 25 старих білих чоловіків проголосували за заборону аборту в Алабамі навіть у випадках інцесту та зґвалтування. Ці люди при владі нав'язують свою волю тілам жінок, аби підтримувати патріархат, не дозволяючи жінкам з низькими економічними можливостями право обирати не продовжувати рід. Держави, які намагаються заборонити аборт, є державами із найбільшим відсотком темношкірих жінок. Це стосується класу і раси, тому є прямим нападом на фундаментальні права людини. Наші тіла, наш вибір", - наголосила Ратажковскі, викликавши шквал коментарів від жінок, які з нею погоджуються.

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