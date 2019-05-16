День вишиванки: Тіна Кароль оригінально привітала зі святом

Тіна Кароль не змогла залишитися осторонь масштабного "зіркового флешмобу" з нагоди Дня вишиванки. Українська красуня також долучилася до привітань з всесвітнім святом.

Так, на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль опублікувала не просто фото в платті-вишиванці, а свій портрет – точну копію фото – на полотні. Картина – подарунок відданих фанатів Кароль. Слід зазначити, що у співачки одна з найбільших фан-груп.

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Сама ж Кароль позує в розкішній сукні-вишиванці з відкритими плечима. На білосніжному полотні гладдю чорними і червоними нитками вишиті листя і плоди калини. Також талію співачки підкреслює широкий білий пояс з китицями.

"З Днем вишиванки!" – коротко прокоментувала допис артистка.

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