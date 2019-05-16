А ти налий і відійди: дівчинка з реклами соку стала справжньою красунею

Готові побитися об заклад, що ви точно знаєте цю милу дівчинку з реклами соків. А зараз їй вже 22 роки! Подивіться, як виглядає юна актриса.

Діана Шпак народилася у США. Вперше дівчинку помітили після того, як вона знялася в рекламах соків. Ролик, у якому Діана зобразила "сливу лілову, стиглу, садову", неодноразово крутили по ТБ, а фраза "А ти налий і відійди" з реклами соку Моя сім'я стала крилатою.

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У 2003 році саме цей рекламний ролик приніс юній Діані приз за найкращий жіночий образ на міжнародному фестивалі реклами. Однак згодом дівчина вирішила поставити на паузу кар'єру актриси, щоб зосередитися на навчанні.

Дівчина з реклами соків

Як виявилося, у Діани вистачає й інших талантів. У 2015 році вона опублікувала книгу #instadrug, що розповідає напівдетективну історію дівчини, яка натрапила в інтернеті на сторінку загадкового незнайомця. Ровесники Діани добре сприйняли твір, оскільки в ньому вона підняла проблеми покоління, включаючи тривожність, схильність заїдати стрес, що веде до анорексії або булімії, і звичку діагностувати у себе психічні розлади.

Діана Шпак 2019

Пізніше дівчина випустила ще дві книги, Океан і Я гуляю з вбивцею, під псевдонімами Діана Фокс і Діана Ліліт. Наразі дівчина закінчує навчання в США, а також багато подорожує по Америці і Європі.

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