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Зовсім без одягу: нове фото Насті Каменських розбурхало мережу (18+)

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Настя Каменський без одягу - фото 1
Настя Каменський без одягу / instagram.com/kamenskux

Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає як NK, нещодавно опинилась у центрі уваги мережі. А все тому, що вже дружина Потапа похизувалась формами без одягу.

32-річна співачка та блогерка Настя Каменських полюбляє тішити фанатів доволі пікантними кадрами на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 4 мільйони осіб, адже вона майже щодня ділиться фото зі своїх буднів.

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Нещодавно Настя вирішила розбавити ранкову стрічку сексуальним фото у ліжку. На знімку можна помітити відсутність білизни та лінії від засмаги на звабливій фігурі співачки. Не довелось і здогадуватись, що ранкове фото зробив Потап, про що Каменських написала у коментарі. Лічені години та понад 284 тисячі лайків - тут надто спекотно:

instagram.com/kamenskux - фото 334243
instagram.com/kamenskux

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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