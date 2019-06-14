Ангел Victoria's Secret показала звабливі фото у ліжку

Популярна модель Ельза Хоск зачарувала прихильників новими ефектними фото без одягу. Цього разу білявка вирішила влаштувати постільну зйомку.

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск не лише активно працює над кар'єрою, а й знаходить час для свого акаунту в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 5 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже Ельза має особливу вроду, ефектну усмішку та справді ідеальну фігуру, а також мінімум комплексів. Тому на профілі часто можна побачити доволі відверті знімки.

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Це підтвердили й останні фото моделі у ліжку, на яких білявка позує без одягу, прикрившись лише ковдрою. За короткий час допис зібрав понад 150 тисяч лайків та чимало компліментів. Здається, далеко не всім випадає нагода прокинутись одразу при марафеті.

Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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