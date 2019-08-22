Зовнішність "зарядженого" кросовера Audi RS Q8 розсекретили до прем'єри

На "Північній петлі" Нюрбургрингу сфотографували "заряджений" позашляховик Audi RS Q8. За прогнозами, ця версія стане найпотужнішим кросовером у лінійці Audi і посяде нішу між Porsche Cayenne Turbo і Lamborghini Urus.

Відмінностей від звичайного Q8 і дизельного крос-купе SQ8 достатньо: флагман виділяється оригінальними бамперами з величезними повітрозабірниками, низькопрофільними шинами з 22-дюймовими дисками, парою овальних вихлопних труб, розведених по краях заднього бампера і яскраво-червоними гальмами.

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Дизайн інтер'єру поки тримається в секреті: ймовірно, що відмінності від SQ8 по салону зведуться до спортивніших передніх крісел, карбонових і металевих вставках на передній панелі, тунелях і дверних картах.

Під капотом RS Q8 розмістять 4,0-літровий мотор V8 з подвійним наддувом, який видає близько 600 кінських сил і вже знайомий за моделями Porsche і Lamborghini Urus. Не виключений також варіант з гібридною силовою установкою, яка вперше дебютувала на Panamera Turbo S E-Hybrid – в такому випадку віддача складе 680 кінських сил.

Якщо прем'єра Audi RS Q8 відбудеться через місяць на Франкфуртському автосалоні, то європейські продажі моделі почнуться до кінця року.

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