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Розвінчані популярні міфи про електромобілі

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Електрокар - фото 1
Електрокар / insideevs

Американська автомобільна асоціація США провела дослідження, покликане визначити, з якими побоюваннями зіткнулися власники електрокарів перед покупкою та які проблеми були виявлені під час експлуатації.

Популярність електромобілів неухильно зростає. Оскільки в електромобілів є ряд серйозних недоліків, переважна більшість водіїв все ще залишається на традиційних авто.

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Американська автомобільна асоціація США виявила, що за 5 років або 100 тисяч кілометрів пробігу володіти електромобілем виявилося дорожче, в порівнянні з бензиновими автомобілями – близько 600 доларів на рік. Однак був розвіяний головний міф – занепокоєння покупців з приводу дальності автономного ходу на одному заряді – його достатньо для щоденних поїздок. З таким вибором зіткнулися 91% опитаних.

Оптимізму майбутнім покупцям може додати той факт, що 95% опитаних власників жодного разу не стикалися з проблемою розряду батареї під час руху. Власники також виявили важливий факт про зарядку: електрокар можна запросто зарядити у будинку.

Близько 43% водіїв зізналися, що після придбання електрокара стали їздити частіше, ніж на бензинових автомобілях в першу чергу через витрату палива і ціни на нього.

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Джерело: insideevs
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